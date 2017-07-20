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﻿社交網絡引致青少年「焦慮」 Social networks cause "anxiety" in young

2017-07-20 列印
        Research from anti-bullying charity Ditch the Label suggests social media is making youngsters more anxious. Forty per cent said they felt bad if nobody liked their selfie.

BBC

  反欺凌慈善組織扔掉標籤的研究顯示，社交媒體令青少年更加焦慮。百分之四十受訪者說，若沒有人喜歡他們的自拍照，他們會感覺難受。英國廣播公司
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