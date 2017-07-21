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﻿唐納德下周聽證會作供

2017-07-21 列印
　　美國總統特朗普長子唐納德、女婿庫什納相繼捲入通俄醜聞，二人及特朗普前競選辦主席馬納福特將於下周出席參議院聽證會，就通俄指控作供。

　　參議院司法委員會周三發表聲明裏表示，唐納德、特朗普前競選辦公室主席馬納福特，將於下周三到聽證會作供，預料議員將質問俄羅斯涉嫌干預去年美國大選、特朗普陣營疑通俄、唐納德欲向俄國律師索取民主黨總候選人希拉莉「黑材料」等疑雲。

　　身兼特朗普高級顧問的庫什納，周一亦會到參議院情報委員會作供；消息透露，聽證會將以閉門方式舉行。

　　另外，特朗普接受報章專訪時，公開表達不滿司法部長塞申斯的回避通俄事件調查工作，表示該做法對總統極為不公；更稱，若早知塞申斯會置身事外，當初絕不會委任對方出任司法部長。
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