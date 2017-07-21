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﻿美軍艦加裝雷射炮

2017-07-21 列印
　　雷射武器不再是科幻小說、電視電影內出現，而是正式應用，美國海軍在部署於波斯灣海域的兩棲運輸艦龐賽號，加裝全球首套可精準摧毀目標物的雷射打擊武器系統。

　　雷射打擊武器系統造價為四千萬美元（約二億八千八百萬港元），它需由三人操控，無聲無影的雷射光束會以每秒約三十萬公里速度射擊目標。實際測試顯示，艦艇向無人靶機發射雷射光後，無人飛機機翼瞬間燃燒而墜落。

　　美國海軍中央指揮部科技顧問凱利指，該系統除對付空中目標外，亦可鎖定敵艦，利用該系統打擊敵艦，可選擇只癱瘓艦艇引擎而不波及其他設施，避免傳統武器則造成多處損毀情況。
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