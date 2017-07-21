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﻿美共和黨麥凱恩證患腦癌

2017-07-21 列印
　　美國共和黨資深參議員麥凱恩證實罹患腦癌。其辦公室表示，麥凱恩上周五在亞利桑那州鳳凰城接受手術，清除左眼上方血塊，醫生同時發現一顆膠質母細胞瘤，分析後證實血塊與細胞瘤有關。麥凱恩目前在家中休養，院方正與患者、家屬討論進一步治療方案，包括放射治療、化療。麥凱恩女兒表示，有信心其父可戰勝病魔。現年八十歲的麥凱恩是六屆參議員，二○○八年他曾代表共和黨，與民主黨候選人奧巴馬角逐總統一職，最終不敵對方。
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