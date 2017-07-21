﻿美共和黨麥凱恩證患腦癌

利物浦當下在香港踢英超亞洲盃，畢竟是老牌勁旅，在港擁躉也多，自有一陣子哄動。 年近五旬的球迷，無不知道利物浦在七、八十年代時的厲害。由七五/七六球季數起，直到八九/九○為止，那十四年間，利物浦十度稱王於其時尚稱英甲的頂級聯賽，此期間還贏過四次歐聯的前身歐洲盃、兩屆足總盃、四屆聯賽盃，另加一屆歐洲超級盃。那是一個王朝，堪與其後曼聯的費格遜年代相提並論。想當年，利物浦、曼聯、阿仙奴、愛華頓與熱刺被稱為英甲五大，車路士與曼城尚不入流，然而話雖是五大，實情卻是利物浦獨大，其餘四大的擁躉，無不眼紅利物浦的成就。 當九○年利物浦贏得本身第十八次頂級聯賽的時候，只曾贏過七次的曼聯已足足有...

2017-07-21