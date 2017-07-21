英研退休年齡上調至68歲
三萬元資助通過 報讀上升 自資院校學位護理工管爭崩頭
特首林鄭月娥提出的三十六億元教育新資源撥款，前日獲財委會通過，報讀指定自資院校學士課程的學生，每年可獲三萬元資助，查詢和報讀自資學士課程的人數均上升，其中公開大學和東華學院的護理以及醫療學士課程大熱，...
2017-07-21
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中美經濟對話未達共識 無聯合聲明記者會取消
中美首輪全面經濟對話結束，會後兩國未有發表聯合聲明，且取消記者會，但雙方並未有交代原因。內地傳媒報道，中國國務院副總理汪洋（圖左）在會上表示，中美互為最大貿易夥伴國和重要投資來源地，合作是雙方唯一正確選擇；美國財長姆欽則指，中美有共同利益，應加強合作達至兩國利益最大化。 中美首輪全面經濟對話由汪洋、姆欽、美國商務羅斯共同主持，會後雙方取消聯合記者會，兩國亦無發表聯合聲明，中國駐美大使館、美國財政部均無交代原因。美國官員透露，雙方在減少美國對華貿易逆差未能達成共識。 美方會後單方面發表聲明，稱白宮會致力為美國工人、企業創造公平競爭環境貿易政策。 內地官方傳媒報道，中美...
2017-07-21
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男女待遇相差250萬 BBC主持年薪高文翠珊15倍
英國公營廣播機構英國廣播公司（BBC）首度公開年薪逾十五萬英鎊主持人名單，其中以汽車節目《Top Gear》前主持埃文斯薪酬最高，其年薪是首相文翠珊年薪十五倍；名單又顯示該台存在男女同工不同酬問題，男女新聞主播年薪相差二十五萬英鎊（約二百五十四萬港元）。 英國廣播公司周三應政府要求，公開九十六名高薪主持人資料，其中以汽車節目《Top Gear》前主持埃文斯薪酬最高，達二百二十五萬英鎊（約二千二百八十七萬港元），而首相文翠珊年薪只有約十四萬英鎊（約一百四十二萬元港元）。 而年薪第二高是足球節目主持連尼加，年薪為一百八十萬英鎊（約一千八百三十萬港元）；第三是清談節目主持...
2017-07-21
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細價屋苑紛錄市價承接
據星島地產網報道，屋苑紛錄市價承接，世紀21奇豐物業助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城20座高層D室錄得成交，單位面積327方呎，2房間隔，座向東北望開揚景觀，以493.8萬元易手，呎價15101...
2017-07-21
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騰訊叩300關 港交所兩年高 恒指九連升勢闖27000
在藍籌股發力下，港股迎來自2012年10月以來最長升浪，連升9個交易日，騰訊（700）一度升至300元大關，但其後沽盤湧現，尾市倒跌。昨日有多隻藍籌股造好，港交所（388）以全日高位收市，創2015年7月以來新高，另外瑞聲科技（2018）昨天亦曾升至127.9元歷史高位，兩隻股份合共推升大市48點。分析料，若恒指衝上27000點，後市再上試須視乎公司業績能否提供支持。 美股標指及納指再創新高，在外圍市況向好刺激下，恒指再一下城，連升9個交易日，為5年來最長升浪。恒指昨日高開98點，惟其後出現沽壓，一度倒跌39點；午後重拾上升動力，最多曾漲122點，升至26794點，...
2017-07-21
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新龍報到無後顧 大舉屠「城」
阿特蘭大聯最近在美職三連勝，周五聯賽作客另一支東岸球隊奧蘭多城前夕，又有新加盟門將巴特古辛及時歸隊候命，後顧無憂。適逢敵軍今仗有加拿大前鋒施利拿連缺陣，攻力大減，此消彼長下客隊取勝呼聲甚高，支持客勝。 （myTV Super303頻道周六早上7:00直播） 在美職先後擊敗科羅拉多急流、哥倫布機員和聖荷西地震後，阿特蘭大聯暫居東岸第四。在造訪奧蘭多城前，該隊新兵巴特古辛替美國戰罷美洲金盃分組賽後，將把守大門重任交給侯活，可趕及今仗首替新東家披甲，填補養傷中的正選門將阿歷簡恩空缺。中場阿沙特也高興地說：「巴特古辛將會成為我們最佳支援。」 至於有卡卡助陣的奧蘭多城近況平平...
2017-07-21
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OMEN by HP 電競新浪潮
3香港舉辦的「香港競XP」才剛告一段落，本周HP便推出了一系列全新的電競產品，更選址剛開幕的電競主題酒吧Versus Stadium發佈新品，下月更有政府舉辦的重頭戲「香港電競音樂節」，各位Game迷...
2017-07-21
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涉毒案判監10個月緩刑2年 T.O.P：新心態生活下去
T.O.P（崔勝鉉）自2月起服兵役後，上月驚爆在去年10月曾與當時的練習生女友韓瑞希，在其位於首爾的寓所內涉吸食大麻被帶返警局受查。事件震驚外界，T.O.P期後亦因壓力爆煲而服食過量藥物陷入昏迷，幸而...
2017-07-21
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社論——騙魔高一丈 道要高十丈
電話騙案猖獗，難以追查，大部份被騙款項亦無法追回，騙徒逍遙法外，受害者欲哭無淚，成為困擾市民的治安大問題。警方公佈，成立反詐騙協調中心，顯示警方改變策略，出招打擊電騙罪行。 警方統計數字顯示，今年首半年接獲四百四十多宗電騙案件，較去年同期增加三十三宗，涉款近一億五千萬港元，較去年同期大升三成七。騙徒多假冒官員，其次為「猜猜我是誰」及虛構綁架案行騙手法。 警方宣傳反電騙，不遺餘力，仍不斷有人中招，顯示單靠宣傳，未能有效防止電騙案件發生，必須從源頭打擊。一直以來，電騙案件多與外地詐騙集團有關，涉跨境執法，警方追查困難，當中涉與外地互換情報、案情溝通，協力執法。另外，電郵案件涉金...
2017-07-21
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紅軍當年威到盡
利物浦當下在香港踢英超亞洲盃，畢竟是老牌勁旅，在港擁躉也多，自有一陣子哄動。 年近五旬的球迷，無不知道利物浦在七、八十年代時的厲害。由七五/七六球季數起，直到八九/九○為止，那十四年間，利物浦十度稱王於其時尚稱英甲的頂級聯賽，此期間還贏過四次歐聯的前身歐洲盃、兩屆足總盃、四屆聯賽盃，另加一屆歐洲超級盃。那是一個王朝，堪與其後曼聯的費格遜年代相提並論。想當年，利物浦、曼聯、阿仙奴、愛華頓與熱刺被稱為英甲五大，車路士與曼城尚不入流，然而話雖是五大，實情卻是利物浦獨大，其餘四大的擁躉，無不眼紅利物浦的成就。 當九○年利物浦贏得本身第十八次頂級聯賽的時候，只曾贏過七次的曼聯已足足有...
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