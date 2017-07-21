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﻿英研退休年齡上調至68歲

2017-07-21 列印
  英國退休保障大臣郭達瑋周三表示，當局計劃逐步將退休年齡上調至六十八歲。當地現時男性退休年齡是六十五歲、女性六十四歲，鑑於民眾變得長壽，將有更多人領取退休金，故需制定制定合理且持續發展制度，以保障下一代。建議在二○二○年將男女退休年齡調高至六十六歲，二六年至二八年提高到六十七歲，三七年至三九年提高到六十八歲。
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