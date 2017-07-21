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﻿英國動物實驗減5% UK animal experiments fall by 5%

2017-07-21 列印
  Home Office annual figures report that animal experiments carried out in the UK fell by 5% in 2016. A charity called on the government to curb "out-of-control" animal breeding.BBC

  內政部年度數字顯示，二○一六年在英國進行的動物實驗減少百分之五。一個慈善組織呼籲政府抑制「失控」的動物育種。英國廣播公司
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