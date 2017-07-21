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﻿英漢拍到 疑似奇怪生物相片

2017-07-21 列印
        尼斯湖水怪流傳多年，一直無人見其真身，六十六歲蘇格蘭男子瑞特聲稱，日前在基爾恩鎮克羅爾山與愛犬一同散步，意外發現一隻奇怪生物，牠身如鼬鼠、頭頸有如蛇頸龍，他將奇生物相片上傳至基爾恩鎮社交網站專頁，即時引起熱烈討論，瑞特直言該生物較尼斯湖水怪更像恐龍；亦有稱牠看似龜、白鼬等動物的混合體；更有居民建議舉行怪物命名活動，瑞特不但支持，更捐出一千英鎊（約一萬零一百五十港元）作獎金，現時以「Nessie Dorma」一名支持率最高。
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