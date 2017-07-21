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﻿英警花上載美艷自拍照 網民高呼：拘捕我吧！

2017-07-21 列印
　　英國薩里郡新紮師姐賓克西清秀可愛、笑容可掬、眼神迷人，她早前身穿制服站在一輛警車前自拍，並將該幅相片上載社交網站facebook，並留言稱：「晚上十時，夜更出動執勤，直至翌日早上，維持薩里郡安全」。

　　不少男網民發現該幅相片後，立即奉賓克西為女神，更大量留言，更有人輕浮表示希望賓克西拘捕他。原來該幅自拍照是當地警隊吸引女性入職的宣傳照，警方發言人事後形容網民行為幼稚，強調不能接受民眾評頭品足女警。
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