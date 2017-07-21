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﻿哈利波特20年 大英圖書館展出新書

2017-07-21 列印
　　今年是魔法系列小說《哈利波特》面世二十周年，出版商布盧姆斯伯里日前宣佈，會在十月到明年二月在大英圖書館舉行的《哈利波特》主題展覽中，發行兩本哈利波特魔法史書籍，其中，《哈利波特：魔法史–展覽之書》讀者可一窺霍格華茲魔法與巫術學院課程表；讀者亦可從《哈利波特：魔法史之旅》中，一探獨角獸、煉金術和古巫術等神秘題材究竟。

　　展覽內容尚有《哈利波特》作者羅琳從未曝光素描和手稿、畫家金凱所繪魔法插圖、大英圖書館館藏文物。
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