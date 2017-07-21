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﻿NBC透過Snapcha吸年輕觀眾

2017-07-21 列印
　　年輕人喜歡瀏覽社交網絡，傳統媒界面對衝擊，正設法吸納新讀者、觀眾，不少機構會利用facebook、twitter作宣傳渠道，而美國全國廣播公司則與社交網站Snapchat合作，周三在該網站獨家播放的時事節目《Stay Tuned》，節目中每一段消息最長不過十秒，希望讓年輕觀眾在最短時間內知道最多資訊。全國廣播公司會出售廣告時間，與Snapchat瓜分收入。
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