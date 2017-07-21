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﻿小鳥不拍翼懸浮半空片段曝光

2017-07-21 列印
　　網上流傳一段閉路電視片段，畫面一部安裝在屋簷下的攝影機拍攝屋外街道時，突然有一隻小鳥在鏡頭前飛過，牠雖然只在畫面短短出現數秒，但期間只拍翼一次，其餘時間竟能懸浮空中，令人嘖嘖稱奇，不少網民稱為「懸浮小鳥」。專家事後解釋，該隻小鳥並非不用拍翼懸浮半空，只是受保安攝錄機快門速度、每秒拍攝格數影響，令畫面出現延誤，令人產生錯覺。

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