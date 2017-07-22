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﻿特朗普悔任命塞申斯掌司法部

2017-07-22 列印
　　美國總統特朗普日前接專訪時，暗示後悔任命塞申斯出掌司法部。塞申斯回應稱，榮幸能出任司法部長，他熱愛司法部，並會堅守崗位至最後一刻。而白宮則強調，特朗普對塞申斯充滿信心。

　　特朗普批評司法部長塞申斯，更稱若早知對方迴避通俄調查工作，便不會任命對方。塞申斯周四回應相關報道，表示榮幸能出任司法部長，將會堅守崗位至最後一刻。

　　而白宮副發言人桑德斯表明，特朗普對塞申斯有信心，專訪之言雖表達特朗普對塞申斯避嫌決定失望，但不代表要撤換對方；重申，若特朗普辭退塞申斯，會清楚表明意願。

　　另外，當地媒報道，領導通俄調查工作的特別檢察官米勒，準備將調查範圍擴特朗普家族的商業活動；但特朗普警告對方，切勿逾矩調查其家族財務。
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