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﻿美歐聯手關閉兩大「暗網」

2017-07-22 列印
　　美歐警方聯手關閉兩個充斥毒品、黑客軟件、槍械等非法交易的「暗網」。關閉的「暗網」分別是AlphaBay、Hansa Market。AlphaBay由二十五歲加拿大人卡茲於二○一四年七月創立，其伺服器位於泰國，它是毒品、武器、身份證文件等非法物品最大網上交易市場。泰警方半月前拘捕卡茲，惟他上周疑在羈留室內自縊身亡。而荷蘭警方近日亦關閉Hansa Market伺服器，並拘捕網站管理員、一名主要供應商。美國司法部長塞申斯形容，關閉AlphaBay如同剷除史上最大型暗網市場。
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