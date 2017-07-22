﻿美歐聯手關閉兩大「暗網」

「巴基之星」剛季連番在大賽中屈居第二，暫未證明具馬王級實力，只屬頂班惡馬。至於會否大器晚成則說不定，畢竟牠來自北半球而年僅四歲，進步空間猶在。但不可不承認的是，「巴基之星」是一匹特別得前所未見的馬匹，甚有個性。 「巴基之星」前季尾處子登場的那役，已夠特別。起步慢條斯理而遙遙墮後，轉彎還居包尾，卻能在絕無可能的情況下，窮追一條直路逢馬過馬，成了國際新聞。至於剛季尾的敗仗，輸起來比贏馬時就更特別，出閘後跑了約兩百米，竟然自己話停就停，不喜歡跑便不跑，任由莫雷拉在馬背上又鞭又打，牠都若無其事！說得最傳神便是粵俚所云︰你吹我脹！結果，莫雷拉又曾下馬，又再上馬，足足搞了成分鐘，「巴基...

2017-07-22