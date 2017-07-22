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﻿服刑九年辛普森獲假釋

2017-07-22 列印
　　涉嫌槍殺前妻及其男友，在審訊中脫罪的美國前美式足球明星辛普森，二○○七因參與拉斯維加斯一宗綁架械劫案，翌年被判監三十三年。辛普森周四在內華達州洛夫洛克懲教中心，以視像方式出席歷時逾一小時的公開假釋聆訊。四名假釋委員會成員商議約半小時後，一致同意讓七十歲的辛普森假釋，他最快十月重獲自由。辛普森在假釋聆訊中重申，當年只嘗試搶回屬於自己的體育紀念品，從未想傷害任何人；且堅稱事前並不知同黨持有槍械。
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