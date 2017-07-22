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﻿迪士尼冒險樂園 換新裝迎萬聖節

2017-07-22 列印
        華特迪士尼公司日前宣佈，今年萬聖節除加州迪士尼樂園舉辦主題活動外，迪士尼加州冒險樂園亦會瀰漫黑色氛圍。萬聖節主題活動會在九月十五日至十月三十一日之間舉行，《怪誕城之夜》的烏基布基會在迪士尼加州冒險樂園入口迎接遊客，博偉大道，甚至整個樂園均會以該套電影為佈置主題；而「反斗車王天地」的打冷鎮，將會換上大量南瓜造型裝飾，區內三款機動遊戲亦會為遊人送上意想不到的驚喜。加州迪士尼樂園亦推出萬聖節主題鬼屋、特別版飛越太空山，米奇教鼠亦會舉行萬聖節派對。
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