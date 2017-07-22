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﻿岩士唐月球樣本袋1400萬賣出

2017-07-22 列印
　　美國太空人岩士唐一九六九年成為首名踏足月球人類，當時他用作收集月球塵土的樣本袋，周四在紐約一個拍賣會上以以一百八十萬美元（約一千四百萬港元）成交。樣本袋當年因入庫程序出錯，之後流入一個私人收藏家手中，收藏家後因涉及盜竊、欺詐、洗錢罪，聯邦調查局在其家中發現樣本袋，並且拍賣抵債，但它曾四度流標，最終在二○一五年由一名伊利諾州律師以九百九十五美元（約七千七百六十港元）投得。其後太空總署與律師展開樣本袋爭奪戰，法院最後截定律師是樣本袋合法擁有人。今次拍賣令律師獲利逾一百七十萬美元（約一千三百萬港元）。
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