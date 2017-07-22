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﻿墨西哥為珊瑚投保世界首例

2017-07-22 列印
　　墨西哥觀光勝地坎昆市為保護當地珊瑚礁，市政府與酒店合作為沿岸珊瑚礁投保，令該珊瑚礁成為全球首度受保險保障的珊瑚礁。據悉，今次投保對象是坎昆市沿岸六十公里長珊瑚礁、其所屬海灘，保費介乎一百萬至七百五十萬美元（約七百八十萬至五千八百五十港元），倘若暴風雨嚴重破壞該區珊瑚礁生態系統，保險公司會賠償二千五百萬至七千萬美元（約一億九千五百萬至五億四千六百萬港元）作保育、恢復珊瑚礁經費。當局正邀請更多酒店業人士合作，預計保單在明年一月生效。
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