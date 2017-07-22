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﻿西班牙為達利開棺 抽DNA作親子鑑定

2017-07-22 列印
　　自稱是西班牙已故超現實主義畫家達利私生女的占卜師阿貝爾，早前入稟法院要求進行親子鑑定，法官上月批准申請。法證人員周四到達利長地加泰羅尼利劇院博物館地下室，打開超過一噸重石棺蓋，抽取其遺骨或牙齒碎片，送返馬德里化驗所，與貝爾唾液樣本作比對；一旦證實二人是父女關係，阿貝爾將可分得達利兩成半遺產。達利基金會統計，截至去年底，達利遺產估計達四億歐羅（約三十六億三千六百萬港元）。
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