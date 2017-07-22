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﻿佳子公主九月赴英留學

2017-07-22 列印
　　日皇明仁次孫女、秋篠宮文仁親王次女佳子公主，將於九月到英國里茲大學短期留學半年。現年二十二歲的佳子公主，原本就讀學習院大學，二○一五年轉到國際基督教大學就讀，目前是大學三年級學生。她在英國留學期間，會修讀舞台藝術、心理學等不同課程，並入住大學學生宿舍，與其他學生一同生活。佳子胞姊真子公主亦是國際基督教大學校友，她大三時亦曾經赴英國愛丁堡大學當交換生，之後重返英國在列斯特大學攻讀美術館和畫廊研究碩士課程。
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