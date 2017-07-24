 Advertisement
  • 2017年7月24日 星期一
  • 29º
  • 84%
熱門： 流感劉皇發日本腦炎書展一地兩檢

日報新聞 > 國際

﻿戴妃逝世20年 威廉兄弟憶母訴憾事

2017-07-24 列印
        下月三十一日是英國已故威爾斯王妃戴安娜在巴黎遇車禍身亡二十周年，其兩名兒子皇位第二繼承人威廉王子、第五繼承人哈里王子，在一齣紀錄片中憶述母親出事當天，兄弟二人與母親最後一次通電話詳情。兩兄弟表示，其母充滿幽默感，哈里更形容母親「天下最頑皮的家長之一」，由於她十分了解皇宮外生活，故經常鼓勵他們「頑皮」，但切勿被人捉到。威廉和哈里又回憶母親遇事前，母子仨曾通過電話，但因他們正與表兄弟玩耍，故只談數句便匆匆收線；兄弟二人至今仍然認為當時沒有和母親詳談是一件憾事。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd