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﻿上野熊貓BB識爬喇！

2017-07-24 列印
　　在東京上野動物園出生的雌性熊貓寶寶，不知不覺已有四十天大，園方上周六為牠檢查身體，證實其體重增至逾一千六百五十六克，身長逾三十四厘米，雙眼亦略微睜開。動物園並透露，熊貓寶寶上周一開始在地面爬行，兩日腳底長出絨毛。而母親真真亦克盡母職，一邊哺乳一邊舔舐寶寶身體，清理排泄物等，由於女兒稍為成長，真真有時會短時間離開女兒，獨自進食或排泄。園方強調，真真已習慣育兒生活，工作人員會繼續二十四小時守護熊貓母女。
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