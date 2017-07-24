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﻿流浪喵星巨人 網民爭領養

2017-07-24 列印
　　北卡羅來納州沙塔郡流浪動物收容所日前收容一隻新流浪貓，但牠有別於其他同伴的瘦弱身形，而是一隻身材「圓碌碌」、重逾三十一磅的「肥仔喵星人」。收容所上周一在社交網站facebook上載一幅工作人員抱起超級肥貓的照片，希望其主人聯絡收容所領回肥貓。照片上載後隨即引起網友熱烈反響，有網友以肥貓照片製成搞笑圖檔。由於收容所接到大批民眾電話，表示希望收養該隻匿稱「英俊先生」的肥貓，收容所破例決定將以抽籤方式決定肥貓新主人；新主人領養前，亦毋須提供獸醫資料以供審核。
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