 Advertisement
  • 2017年7月24日 星期一
  • 29º
  • 84%
熱門： 流感劉皇發日本腦炎書展一地兩檢

日報新聞 > 國際

﻿好想咬一啖 韓地鐵「炸雞髀手環」

2017-07-24 列印
　　韓國首爾地鐵二號線列車車廂，近日出現多隻巨型炸雞髀，吸引不少乘客、遊人拍照上交網站。原來炸雞髀是套在手環的立體廣告牌，它是當地一間公司為宣傳一個外賣應用程式而製作，除炸雞髀，亦有外賣盒手環，該個宣傳活動由上周二開始直至下月十九日結束。不少網民表示，看到炸雞髀手環感到肚餓難忍，更有人笑言，若它散發炸雞肉香味道，便會按捺不住咬它一口。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd