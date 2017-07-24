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﻿德少女加入IS被伊軍拘留

2017-07-24 列印
　　伊拉克政府軍早前收復被極端組織佔據的北部城鎮摩蘇爾，在市內拘捕十八名外國武裝分子。德國當局確認，被捕人士包括去年離家出走的十六歲少女琳達，她目前被囚禁巴格達附近一座監獄，其健康狀況良好，當局本周將盤問她。另外，伊軍收復當地後，大批「聖戰士」逃亡，部份男性更不惜濃妝艷抹作女性打扮逃亡，惟因未有剃去臉上鬍鬚令身份敗露，更被伊軍方拍照存檔。
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