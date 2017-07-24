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﻿馬克龍支持度急跌一成

2017-07-24 列印
　　法國最新民意調查結果顯示，公眾對法國總統馬克龍政府滿意度，由上月百分之六十四，大幅下降十個百分點至百分之五十四；總理菲利普支持率亦由百分之五十六，急降八個百分點。分析指，法國三軍參謀長德維里耶日前因不滿政府削減國防預算提出辭職，事件引起法國政壇震盪，觸發部份人不滿馬克龍施政手腕。另外，馬克龍支持收緊保安法例，惹起部份人權團體批評，導致其支持率下滑。執政共和前進黨在國會內控制絕大多數議席，亦令政界擔心馬克龍權力過份集中。
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