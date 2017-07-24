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﻿印度列車食物「不宜食用」 India train food 'not fit to eat'

2017-07-24 列印
  Food served on board Indian trains and at railway stations is unfit for human consumption, an official report says. Food was stored in the open, attracting flies, rats and cockroaches. BBC



  一份官方報告指出，印度列車上和火車站供應的食物，不適合人食用。食物存放沒有遮擋，吸引蒼蠅、老鼠、蟑螂。英國廣播公司
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