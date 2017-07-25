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﻿德州漢破亞軍魔咒 終贏海明威模仿賽

2017-07-25 列印
        「千年老二」終打破宿命！日前在美國佛羅里達州基韋斯特舉行的已故文豪海明威模仿大賽中，有一百五十三人參加，結果由留有白鬍子的德州參賽者菲利普（Richard Filip）奪冠，他已連續六年在這項賽事中屈居亞軍，今年終於「坐正」。七十一歲的菲利普，由邁阿密駕着海明威漁船「Pilar號」的複製品，開往基韋斯特參賽。他指自己跟海明威一樣，喜愛釣魚、打獵和划船。賽事在海明威經常光顧的著名酒吧Sloppy Joe's Bar舉行，許多參賽者穿上與海明威相關的運動服裝，比賽項目之一是穿著紅白兩色制服，在木製公牛之間奔跑，以此來紀念海明威對西班牙鬥牛的迷戀，而裁判則是由歷屆冠軍得主擔任。
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