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﻿意兩賊戴特朗普面具作案

2017-07-26 列印
        美國總統特朗普的面具近年曝光率甚高，經常出現在示威集會以至服裝派對上，有劫匪更忽發奇想用作犯案！意大利有兩兄弟早前到意大利北部都靈一帶，涉嫌爆竊數十部銀行自動櫃員機而被警方拘捕，其中一次犯案過程更被銀行大堂閉路電視拍下，片段顯示其中一名疑犯頭戴特朗普面具，以物件遮蔽銀行閉路電視的鏡頭，其後引爆自動櫃員機，造型惹笑。意大利警方日前展示二人的作案工具，包括兩個特朗普面具，警方指兩兄弟戴特朗普面具作案的想法，是受到多套電影啟發。
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