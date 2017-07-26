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﻿網民感動微軟 小畫家奇蹟復活

2017-07-26 列印
        　　微軟前日宣佈預定秋季推出的Windows 10更新版，將軟件「小畫家」（Paint）列入棄用名單，不再積極開發，未來還有可能刪除。消息一出，引起全球大批網民哀悼，在社交網站分享用小畫家繪製小畫家的墓碑，寫上「PAINT（小畫家原文），1985-2017。」網民對小畫家的愛傳亦「感動」到微軟，微軟昨在網頁澄清，即使Windows 10更新後，用戶仍可在「Windows Store」免費下載，有網民隨即畫圖慶祝小畫家「復活」了。一九八五年推出的小畫家，是內置軟件，用法簡單，是許多人接觸電腦繪圖的第一個軟件，據微軟統計，小畫家每月用戶高達一億人次。
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