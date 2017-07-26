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﻿美漢釣獲巨鯊 12呎長重926磅

2017-07-26 列印
　　美國新澤西州一名男子上周六釣獲一條長十二呎、重九百二十六磅的灰鯖鯊，是在新澤西州捉到的最大條鯊魚。這名叫格里蒂（Kevin Gerrity）的男子和數名釣友在布里勒海灘駕船出海時，在哈德遜峽谷對開約一百六十公里處水域捕獲這條巨型鯊魚。鯊魚上釣後，眾人花了九十分鐘才能把鯊魚拉近船並拖離水中，然後合力收桿，又花了近一個小時搏鬥，才能將鯊魚拖上船。眾人事後在社交網站facebook貼上和灰鯖鯊的合照，炫耀一番。根據新澤西州的紀錄，對上一次捕獲巨鯊，是在一九八八年，當時一條八百八十磅重的虎鯊在新州五月角被捕獲。
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