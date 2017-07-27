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﻿特朗普再轟司法部長「非常軟弱」

2017-07-27 列印
美聯社
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　　美國總統特朗普近日連番公開炮轟司法部長塞申斯（見圖），批評他沒有擔當及企圖在「通俄門」調查中置身事外。特朗普周二再度在社交網站twitter上發炮，形容塞申斯「非常軟弱」，其後更在白宮表明對他感到「失望」，但拒絕透露會否開除他，僅說「時間會說明一切」。

　　特朗普與黎巴嫩總理哈里里周二在白宮舉行記者會時，再次提到塞申斯迴避俄羅斯被指干預美國大選的調查，又批評他處理情報機構洩漏情報上，態度不夠強硬，被問到會否革除塞申斯，特朗普未有正面回應，僅稱「我們看看會發生甚麼事情，時間會說明一切。」

　　雖然外界揣測塞申斯在內閣中時日無多，但白宮新任通訊聯絡主任斯卡拉穆奇刻意淡化各種傳聞，周二回應記者提問時說：「我們很快會作出決定。」塞申斯周一亦如常到白宮西翼上班，沒有與特朗普見面。
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