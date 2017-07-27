 Advertisement
  • 2017年7月27日 星期四
  • 28º
  • 83%
熱門： 流感劉皇發日本腦炎書展一地兩檢

日報新聞 > 國際

﻿澳洲主教涉性侵案十月再訊

2017-07-27 列印
　　面對多項性侵犯指控的澳洲樞機主教佩爾，昨在當地裁判法院提堂，暫時毋須答辯。聆訊歷時約十分鐘，大批民眾聚集在法院外，佩爾要在警方護送下進出法院。代表佩爾的大律師在庭上表示，佩爾將否認控罪，按計劃進行無罪抗辯。裁判官將案押後至十月六日再訊，要求控方在九月八日或以前準備好證供文件。現年七十六歲的佩爾，是梵蒂岡第三號人物，是天主教教宗方濟各的得力助手，主管財務。他涉嫌早年在澳洲性侵犯多名兒童，是歷來被控性侵罪行的最高級神職人員。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd