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﻿美將制裁與北韓有來往中資公司

2017-07-27 列印
　　北韓本月初聲稱成功試射「火星14型」洲際彈道導彈。美國國防部最新評估指，北韓導彈技術發展速度比想像中快，預料北韓最快在明年有能力研發洲際彈道導彈，比原先預計的時間表提前兩年。而美國眾議院周二大比數通過新一輪制裁方案，稍後提交參議院表決，白宮指總統特朗普亦支持有關法案，美國亞太事務署理助理國務卿董雲裳則透露，一些涉及北韓核武發展，跟平壤有業務來往的中資金融機構亦會受到制裁。中國駐美大使崔天凱則批評，針對中資公司的制裁是「不可接受」，認為會嚴重損害兩國在北韓問題上合作。
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