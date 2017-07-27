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﻿90歲以上駕駛者過十萬

2017-07-27 列印
　　 The number of people aged over 90 holding a driving licence in Britain has topped 100,000 for the first time.　BBC

　　在英國持有駕駛執照的九十歲以上人士，首次超過十萬人。　英國廣播公司



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