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﻿大熊貓都識發電 山西太陽能發電站下月投產

2017-07-27 列印
        中國內地一間能源公司日前宣佈，位於山西大同的全球首個熊貓形太陽能發電站已於上月底成功併網發電！該發電站是由熊貓綠色能源集團於去年起興建，亦是與聯合國簽署共同推廣的一個綠色能源示範項目，並擬於下月十日正式投入運作。

　　從高空俯瞰發電站，可看到由黑色晶體矽太陽能電池和灰白色薄膜太陽能電池所砌成的巨型大熊貓圖案，造型可愛，而熊貓綠能指每個熊貓形發電站涉及投資約三點五億元人民幣（約四億港元），該公司更計劃沿一帶一路合共興建一百座熊貓形發電站。
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