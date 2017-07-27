從高空俯瞰發電站，可看到由黑色晶體矽太陽能電池和灰白色薄膜太陽能電池所砌成的巨型大熊貓圖案，造型可愛，而熊貓綠能指每個熊貓形發電站涉及投資約三點五億元人民幣（約四億港元），該公司更計劃沿一帶一路合共興建一百座熊貓形發電站。
大熊貓都識發電 山西太陽能發電站下月投產
從高空俯瞰發電站，可看到由黑色晶體矽太陽能電池和灰白色薄膜太陽能電池所砌成的巨型大熊貓圖案，造型可愛，而熊貓綠能指每個熊貓形發電站涉及投資約三點五億元人民幣（約四億港元），該公司更計劃沿一帶一路合共興建一百座熊貓形發電站。
創意造地 港大構思解樓荒 可建30萬單位 填平船灣淡水湖
缺地建屋，樓價難回落。香港大學都市實驗室科斯產權研究中心發表「增闢新土地的長遠機制與策略報告」，新構思建議填平面積達一千二百公頃的船灣淡水湖，興建三十萬個住宅單位，以容納九十萬人居住。報告又建議收回私...
2017-07-27
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選拔第三批太空員 楊利偉：將面向社會
希望飛越太空的年輕人有機會實現夢想！中國航天英雄、載人航天工程辦公室副主任楊利偉透露，中國將在今年啟動第三批太空員的選拔工作，有異於過往選拔標準，這次將面向社會，選拔些有工程背景的工程和科研人員，讓他們在未來的太空任務中擔任空間站、航天器的維修和組裝等工作。 據內地傳媒報道，昨日開幕的首屆中國太空員飛天攝影作品展，展出中國太空員過去在太空拍攝的近百張作品，包括楊利偉的首張「太空自拍」、女太空員劉洋「站着睡覺」的相片等，展現太空員在太空工作和生活的情況。 楊利偉昨憶述自己拍攝「太空自拍」照的情境，「當年我拍照時是在返回艙內，只有兩個狹小的舷窗可以對外拍攝，視角很有限。...
2017-07-27
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伊朗艦艇高速逼近 美軍波斯灣開火示警
美國和伊朗關係再度升溫。美國海軍一艘巡邏艇前日在波斯灣進行訓練期間，向一艘逼近的伊朗艦艇開火示警，兩艘艦艇一度相距不足一百四十米。兩國海軍近年多次在波斯灣發生衝突，而今次是美國總統特朗普上任後首次發生類似事件。 有美國國防部官員表示，美國海軍一艘巡邏艇「霹靂號」（USS Thunderbolt，圖右）周二在波斯灣進行訓練期間，伊朗一艘艦艇突然以高速駛近，兩艘艦艇一度相距只有約一百三十七米。美軍曾透過無線電試圖與對方溝通，但不獲對方回應，美軍最終決定發射警示彈，以防艦艇發生碰撞。 美國官員又指，伊朗船艦隨即停止挑釁動作，但仍逗留在附近海域數小時，相信該艘伊朗艦艇隸屬伊...
2017-07-27
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯營業經理張少勛表示，東涌映灣園8座高層A室，面積約為897方呎，3房連套房間隔，望海景，成交價約910萬元，呎價約10145元，屬市價，買家為本地外籍客...
2017-07-27
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「縮表」不久後將啟動 儲局按兵 美股齊破頂
美國聯儲局在今晨結束兩天議息會議後，決定按兵不動，維持聯邦基金利率在1厘至1.25厘的目標區間，但當局表示，縮表將會於「不久後」開始。美股昨日早段造好，三大指數均曾刷新日內新高紀錄，主要受惠於新出爐的公司業績理想。 杜瓊斯工業平均指數初段曾升129點，再創日內新高，報21742點，其後升幅收窄，今晨四時收市報21711點，升97點；納斯達克指數曾升20點，亦刷新高位紀錄見6432點，收市報6422點，升10點；標普500指數曾升至2481點新高，收報2477點，升0.70點。 恒指ADR衝破27000關 滙控（005）美國預託證價格報77.05港元，較香港收市價升0...
2017-07-27
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誓取國米騷哥利 老仁有火
拜仁慕尼黑翼鋒列貝利明言不滿上季上陣時間，教練安察洛堤亦回應訴求，在今夏國冠盃讓這位三十四歲老將擔大旗。此子亦不負眾望愈戰愈勇，而且球隊熱身賽表現亦較對手國際米蘭穩定，今晚在新加坡可望再下一城，直取主勝。（now633、ViuTV 96台今晚7:35直播） 列貝利上季為拜仁各賽事上陣三十一場，只有七次打足九十分鐘。他早前直言希望新一季情況有所改善︰「我雖然已經三十四歲，但仍有足夠魄力在高水準賽事中立足，很難接受要長時間留在後備席上，希望新球季可以得到更多上陣機會。」 教練安察洛堤亦刻意在今夏國冠盃給這名法國老將機會，此子三仗均擔正，狀態亦愈來愈好，上場對車路士更交出...
2017-07-27
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New S-Class 瑞士優先豪試
平治本月中在瑞士蘇黎世舉行新改良版New S-Class全球試車活動，包括本報在內的十多位本地傳媒，優先實地試駕了重點新型號S560L豪華長陣版。 文：彭志揚 圖：陳偉林（蘇黎世） ...
2017-07-27
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泰國直擊 洪金寶親督 拳霸Tony Jaa 《貪狼》猛虎上身
暑期壓軸猛片《殺破狼·貪狼》將於下月25日強勢上映。新片由大哥大洪金寶擔任動作導演，精心設計嘅拳腳功夫及技術格鬥連場，豈能錯過！早前，本報緊貼《貪狼》劇組遠赴泰國探班，其中一場拳霸Tony Jaa與前...
2017-07-27
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社論——填海造地 不能再蹉跎
香港長期鬧土地荒，房屋供不應求，樓價不斷飆升，近年劏房愈「劏」愈多，港人的居住質素每況愈下。政府必須大膽出招，方能應對這個民生頭號問題。繼有建議在貨櫃碼頭之上蓋搭建大型平台，用作建屋之後，昨天香港大學學者建議填平船灣淡水湖，並重推填海大計，跳出框框，甚具創意，值得政府和公眾認真探討，為早日紓緩土地短缺找出可行的解決方法。 港大學者指出，船灣淡水湖原來的海岸生態，已被人工開發損害，故填平之議，對生態破壞相對較少，若能落實，可得一千二百公頃土地，估計可建三十萬個中型單位，容納至少九十萬人居住，成為未來的新市鎮。這個大膽建議，令人回想起九七年前，港英政府推動大型新市鎮發展的歷史，...
2017-07-27
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出錯從無話荒謬
人就是人，做事再加小心都好，亦難免出錯。只不過做傳媒工作的，工作的性質就是要將消息廣告天下，故不錯則已，一旦出錯，尤其是大錯，必然人盡皆知，相形轟動。 近年傳媒工作者犯過最大的錯誤，出自已熄機的亞洲電視。二○一一年七月六日晚間，亞視新聞誤報前國家主席江澤民逝世，連屏幕上的台徽都轉作黑色致悼，未幾雖知搞錯，覆水卻已難收。結果事情還鬧上立法會調查，有人辭職收場。 這樣看似無稽的錯誤，尚且都會發生，則早前馬會足智彩鬧出來的風波，相形皮毛。話說本月十九日的一場韓國聯賽，全北汽車以三比一贏了FC光州，惟提供賽果予馬會的有關方面，不知何故出錯，竟告知馬會是四一之比，馬會自然就按這消息派...
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