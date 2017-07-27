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﻿愛爾蘭「141歲」喵星人

2017-07-27 列印
　　英國北愛爾蘭一隻在年幼時被收養的老貓Sasha，早前接受手術切除鼻中腫瘤時，被獸醫意外發現牠已年屆三十一歲，相當於人類一百四十一歲，比健力士紀錄目前最老貓貓、去年以三十歲高齡去世的美國德州老貓Scooter更老，有機會打破紀錄成為全球最老貓貓，獸醫建議貓主為Sasha申請列入健力士世界紀錄。六十三歲女主人奧尼爾（Beth O'Neill）於一九九一年騎馬時發現當時骨瘦如柴的Sasha，便收養牠至今，Sasha多年來試過肋骨骨裂等意外仍大難不死。
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