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﻿京都巴士「一日券」 太受歡迎 明年加價

2017-07-27 列印
　　　　日本京都巴士「一日券」自推出以來，因價格便宜，大受遊客歡迎，卻造成車廂擠擁問題，令當地人備受困擾。因應遊客量大增，京都市政府決定雙管齊下，把「一日券」價格由五百日圓（三十五港元）上調至六百日圓（四十二港元），並同時將可用作乘搭地鐵、巴士的京都「觀光一日券」，從一千二百日圓（八十四港元）減至九百日圓（約六十三港元），希望吸引更多遊客坐地鐵。票價增加的收入，將用作加開巴士班次，當局計劃於明年三月起上調巴士一日券價格，相關方案最快於下月有定案。單計前年，京都巴士「一日券」便大賣六百一十四萬張，大部份使用者是拖着行李篋的外國遊客，造成車內擠逼。
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