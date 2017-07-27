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﻿Andy Warhol 《小電椅》「出土」

2017-07-27 列印
　　已故普普藝術大師安迪華荷（Andy Warhol）作品價值連城，美國傳奇搖滾樂手Alice Cooper日前在其倉庫內意外地尋回一幅Andy Warhol的作品，是一幅於六十年代完成的紅色絲網畫作，名為《Little Electric Chair》（小電椅），是他的「死亡與災難」系列作品之一，取材自一九五三年一月十三日美國紐約州新新（Sing Sing）監獄內行刑室電椅的新聞照片。當時Andy Warhol將畫作送給Alice Cooper後，自一九七二或一九七三起便下落不明，Alice Cooper稱當時忘了將它放在何處。今次失而復得，估計現時價值將以百萬美元計。
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