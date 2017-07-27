﻿Andy Warhol 《小電椅》「出土」

希望飛越太空的年輕人有機會實現夢想！中國航天英雄、載人航天工程辦公室副主任楊利偉透露，中國將在今年啟動第三批太空員的選拔工作，有異於過往選拔標準，這次將面向社會，選拔些有工程背景的工程和科研人員，讓他們在未來的太空任務中擔任空間站、航天器的維修和組裝等工作。 據內地傳媒報道，昨日開幕的首屆中國太空員飛天攝影作品展，展出中國太空員過去在太空拍攝的近百張作品，包括楊利偉的首張「太空自拍」、女太空員劉洋「站着睡覺」的相片等，展現太空員在太空工作和生活的情況。 楊利偉昨憶述自己拍攝「太空自拍」照的情境，「當年我拍照時是在返回艙內，只有兩個狹小的舷窗可以對外拍攝，視角很有限。...

2017-07-27