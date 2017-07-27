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﻿紐約怪餐廳 帶小孩進餐只能喝一杯酒

2017-07-27 列印
　　美國的合法飲酒年齡為二十一歲，但位於紐約的一間餐廳卻有一項有趣規定，要求攜同孩童光顧的父母最多只能喝一杯酒精飲料。餐廳「Peddlers Bar and Bistro」經理格拉維爾（Melisa Gravelle）表示，設定這個規則的目的只是希望每個光顧的家庭，都能平安回家，以防酒後駕駛釀成交通意外。該廳早於二○一○便訂立有關規則，近日再度在社交媒體炒熱，備受網民關注。
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