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﻿《鐵達尼號》晚餐約會籌善款

2017-07-27 列印
　　經典愛情災難片《鐵達尼號》男女主角里安納度狄卡比奧和琦溫絲莉將再度合體，拍賣與兩人共進晚餐的機會以籌募善款。倡議環保、在一九九八年四月二十二日「地球日」成立的李里安納度狄卡比奧基金會，將於法國舉辦第四屆慈善晚宴拍賣會，里安納度狄卡比奧將與好拍檔琦溫絲莉，拍賣跟他們共進晚餐的機會，中標者可以於今年十或十一月在紐約一間餐廳，與這對銀幕情侶邊吃邊聊天，度過美好夜晚。
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