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﻿特朗普禁跨性別人參軍

2017-07-28 列印
　　美國總統特朗普周三以「跨性別軍人引致龐大醫療費用及引致他人不安」為由，禁止跨性別者（包括變性人）擔任軍方任何職位，在民間引起一片混亂。白宮表示仍未決定如何執行這項禁令，暫時未知現時已在軍中服役的跨性別軍人會受到甚麼影響，又指這項決定是根據軍方而作出的。特朗普此舉扭轉了前任總統奧巴馬任內批准跨性別者擔任軍職的政策，令同性戀及跨性別者團體和組織大感不滿，抨擊特朗普剝奪他們的利益。數百人周三前往紐約時代廣場一個美軍招募站和三藩市一個象徵同性戀的廣場，參加示威，有示威者舉起印有「抗爭」字樣標語牌。
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