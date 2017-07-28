﻿美卿蒂勒森否認計劃辭職

美國國務卿蒂勒森周三否認他因為在政策上與總統特朗普和白宮不和，而計劃辭職。早前有傳媒報道，蒂勒森對特朗普愈來愈失望，不再抱任何幻想，可能會於今年年底之前離職。蒂勒森周三接見到訪的卡塔爾外相塔尼時，對在場記者說：「我不會去別處。」又形容自己和特朗普的關係「很好」，只要總統容許，他都會留守崗位。另一個焦點是司法部長塞申斯的命運，雖然特朗普連日向他公開發炮，但共和黨國會議員和具有影響力的保守派成員都力撐塞申斯。最新消息指，雖然特朗普對塞申斯的表現感不滿，但仍希望他留下，意味着他不會把塞申斯革職。