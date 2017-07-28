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﻿美艦隊司令稱「會」核攻擊中國

2017-07-28 列印
　　正在澳洲訪問的美軍太平洋艦隊司令斯威夫特周四出席一個安全會議時，被問到如果總統特朗普下令在下周向中國發動核攻擊，他會否遵行，斯威夫特回應說「會」，指每名美軍都宣誓捍衛美國憲法，並服從作為三軍總司令的總統命令，強調這是美國民主的核心，若偏離對文職人員的控制及效忠，將出現重大問題。美軍太平洋艦隊發言人其後指，斯威夫特當時是回應文人政府控制軍隊的原則，並非針對問題的假設，形容有關假設是「荒謬」。
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