 Advertisement
  • 2017年7月28日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： 裸體美食博覽納沙動漫電玩節踢波傷眼

日報新聞 > 國際

﻿大馬議員：拒與丈夫行房是虐待 Malaysia MP: 'Denying husbands sex is abuse'

2017-07-28 列印
  A Malaysian lawmaker has come under fire for saying that women denying sex to their husbands was a form of "psychological and emotional abuse".

BBC

  馬來西亞一名國會議員聲稱女性拒絕與丈夫行房，是一種「心理和情感虐待」，惹來炮轟。英國廣播公司

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd