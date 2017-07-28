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﻿全球最巨三文治長67米

2017-07-28 列印
        墨西哥城一批廚師合力炮製一件巨型三文治，重八百二十公斤，長達六十七公尺，獲確認後將刷下最巨型三文治的世界紀錄，打破剛於去年創下的舊紀錄。當地人將這種三文治稱為「Torta」，三文治材料豐富，一向很受歡迎。廚師們花了足足三小時十六分鐘才炮製完成，之後分發給三千五百人享用。如果獲得確認，這件三文治便能打破二○一六年所創、六十六公尺長及八百公斤重的巨型三文治舊紀錄。
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