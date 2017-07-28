全球最巨三文治長67米
疑解放軍測試反導系統 港飛中亞貨機 驚見導彈
貨機遇導彈，場面震撼！一名荷蘭籍機師日前駕駛貨機，由香港飛往阿塞拜疆，在中國空域目擊一道強光逐漸變大，最後爆開。他震驚之際即用手機拍下畫面，及後他獲悉是解放軍測試反彈道導彈系統，形容「此生難得一遇」。...
2017-07-28
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CNN評台十大最美民宿 九間違法六間超賣
去年獲美國有線新聞網絡（CNN）評選的台灣十大最美民宿，被台灣傳媒揭發當中九間都是違法經營，其中三間更是沒有向當局申請營業登記者，其餘六間雖已作出登記，卻疑有違規超賣房間，最嚴重的一間超賣三十八間房間，僅一間是完全合法經營。 據報沒有申請營業登記證的非法民宿，包括新北市瑞芳「水湳洞Ample Villa」、苗栗縣卓蘭「花自在」和屏東墾丁「船帆石866 Villa」。這些民宿不用繳稅及接受消防和衞生等相關檢查。 另有六間民宿雖有登記，但卻涉嫌違規超賣，包括台中「谷野溫泉會館」、花蓮「斯圖亞特海洋莊園」、南投「秋山居」和「老英格蘭莊園」等，當中「谷野溫泉會館」提供四十間...
2017-07-28
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長遠提供萬三職位 富士康780億在美設廠
為美國蘋果公司和其他科技公司生產電子裝置組件的台灣鴻海集團旗下公司富士康，在美國時間周三（二十六日）公佈一項重大投資計劃，將斥資一百億美元（約七百八十億港元）於美國威斯康辛州開設大型廠房，相信可為美國...
2017-07-28
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屋苑錄上車客市價承接
據星島地產網報道，屋苑紛錄用家市價購貨個案，利嘉閣助理分區經理黃永全稱，元朗原築2座低層C室，面積約484方呎，採2房設計，望市中心景，獲首置客以508萬元承接，呎價約10496元。 據悉，原業主於0...
2017-07-28
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美元14月新低拖累 美股破頂後回氣
美國聯儲局一如市場預期按兵不動，並對通脹立場傾向「鴿派」，市場對12月加息預期降溫，美股早段繼續造好，三大指數再創日內新高。不過，受到美匯持續向下所拖累，大市其後表現反覆，杜指最後收市報21796點，升85點。 杜瓊斯工業平均指數早段曾升至21790點新高，其後升幅收窄，至收市報21796點，升85點；標準普爾500指數曾見2484點，收報2475點，跌2點；納斯達克指數高位曾升至6460點，收市報6382點，跌40點。滙控（005）美國預託證價格報76.63港元，較香港收市價跌0.27港元；中移動（941）美國預託證價格報82.80港元，較香港收市價跌0.55港元...
2017-07-28
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打吡前火力兩極 巴塞喜皇馬愁
巴塞隆拿和皇家馬德里周六於國際冠軍盃美國站交手前，彼此鋒將的狀態各走兩極。巴塞MSN三子火速上力，周三國冠盃就憑尼馬一箭定江山，1:0挫曼聯；相反缺少攻擊皇牌C朗拿度的皇馬BBC狀態欠奉，球隊最終1:4不敵曼城。 尼馬今仗三十一分鐘把握紅魔右閘路爾斯華倫西亞犯錯，禁區頂轉身抽射破網，兩場國冠盃包辦球隊全數三個入球。巴塞開操至今僅踢了兩場國冠盃，但MSN已經極速撻著領軍取得連勝，周六於美國佛羅里達上演的國家打吡可望繼續有好表現。 相反皇馬鋒將加里夫巴利和賓施馬今仗鬥藍月合組雙箭頭，前者披甲六十一分鐘僅得一次遠離目標的攻門，而賓施馬兩次射門零威脅，球隊最終慘敗1:4。銀...
2017-07-28
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動漫節開鑼 狂掃主機筍Game
一年一度的香港動漫電玩節今日開鑼，入場睇Cosplayer、試新Game，以及睇珍藏Figure可以話係指定動作，其中PlayStation推出不少「親民」新意，包括重量級買主機優惠等，大會今年更首次...
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湊仔兵團 贏在起跑線 蘇永康替4個月大萌B報Playgroup
49歲嘅靚聲王蘇永康（阿公）和任職Alexander McQueen亞太區總裁嘅愛妻馮翠珊，今年3月20日榮升父母。愛子展弘(Jazz)食人奶快高長大，4個月人仔已16磅。日前周六下午，阿公兩夫婦恩愛...
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社論——財會「龜速」 佛都要發火
立法會財委會總結本年度工作表現，受反對派議員動輒「拉布」影響，財委會議程經常「大塞車」，批出撥款的進度，未如人意。據統計數據顯示，本年度平均花上四點二小時審議一個財務項目，比上年度的兩小時，拖長逾一倍時間，不但費時，而且失事。財委會「龜速」辦事，令部份重要撥款被迫推遲，港人要對財委會「拉布」發聲，否則長此下去，愈演愈烈，不但民生受影響，社會發展也被拖累。 立法會具有監察政府、審議並通過法案，以及審批撥款等憲制功能，議員適當行使權力，發揮監察作用，公眾不會質疑，但立法會變得政治化，疏於正務，開會胡鬧，拖延時間。財委會在審批民生、基建、經濟等範疇所需撥款的功能，也被反對派議員利...
2017-07-28
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馬會闊綽有對象
剛季未到煞科，馬會已急不及待，公布新馬季的賽事獎金，大部分會加碼。普通的班次讓賽，除一班賽事獎金不變，二至五班都有增加。至於大賽方面，女皇盃、冠軍一哩賽和主席短途獎統統再添獎賞，反而是十二月尾的國際賽日當中，四場大賽獨較不為主隊重視的香港瓶獎金有增，其餘不變。 從上述安排，顯而易見，馬會是針對了今季情況而對症下藥。先說普通的班次讓賽，今季賽事增至八十八次，惟因廣州從化的馬匹訓練中心尚未落成，馬口未可適時增加，於是乎未到季尾，除五班賽事少見冷場，其餘班次經常都出現冷場，鮮有一日出馬爆棚，更令馬會想編日馬十一場、夜馬九場，多增收入亦無法子。而從化的訓練中心雖云來年中可啟用，但馬...
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