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﻿紐約鬧市：流動冥想車

2017-07-28 列印
　　紐約曼克頓鬧市路旁停泊了一輛露營車，原來是經過改裝而成的一輛「流動冥想車」，讓有需要人士上車，在合資格的冥想導師韋斯特布魯克（Kristin Westbrook）指導安靜下來，學習放鬆及冥想，在繁忙都市環境中讓心靈得以更新。這輛露營車取名為「平靜都市」（Calm City）。韋斯特布魯克於今年五月起提供這項服務，除了幫人紓緩緊張情緒外，也可以令自己放鬆。這項服務每十分鐘一節，每節收費十美元。
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