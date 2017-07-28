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﻿躉船搬運大陣仗 舊橋拆卸循環再造

2017-07-28 列印
　　連接紐約皇后區和布魯克林區的柯斯丘什科大橋（Kosciuszko Bridge）的舊主橋其中一部份橋身被拆下來，由兩艘躉船沿着東河運送往紐頓小灣，準備拆卸作循環再用。單是搬運已是一項大工程，期間躉船更經過曼克頓橋橋底下，成為難得一見的奇景。當局估計，被拆卸的整條舊橋共有一千一百八十萬公斤鋼材，相信循環再造能為環保出一分力。
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