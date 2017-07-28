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﻿威廉退出直升機救護隊

2017-07-28 列印
　　英國皇位第二繼承人威廉王子在英格蘭東安格利亞直升機救護隊服役兩年後，完成周三最後一次當值後便退役。傳媒拍攝到他在劍橋機場報到，當值完畢後把工作交給夜更同事處理，完成他在這支救護隊的最後一次當值。過去兩年，他曾駕駛直升機，到諾福克郡、薩福克郡、劍橋郡和貝德福德郡執行搜救任務。今年一月，他已預告會停止這份工作，作其他新嘗試。威廉王子於二○一五年三月加入該直升機救護隊，參與搜救任務。他說，他已在這份工作中吸取經驗，將來可嘗試其他工作。預料他將返回倫敦，今後多花時間履行皇室職務及參與酬酢活動。
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