﻿威廉退出直升機救護隊

剛季未到煞科，馬會已急不及待，公布新馬季的賽事獎金，大部分會加碼。普通的班次讓賽，除一班賽事獎金不變，二至五班都有增加。至於大賽方面，女皇盃、冠軍一哩賽和主席短途獎統統再添獎賞，反而是十二月尾的國際賽日當中，四場大賽獨較不為主隊重視的香港瓶獎金有增，其餘不變。 從上述安排，顯而易見，馬會是針對了今季情況而對症下藥。先說普通的班次讓賽，今季賽事增至八十八次，惟因廣州從化的馬匹訓練中心尚未落成，馬口未可適時增加，於是乎未到季尾，除五班賽事少見冷場，其餘班次經常都出現冷場，鮮有一日出馬爆棚，更令馬會想編日馬十一場、夜馬九場，多增收入亦無法子。而從化的訓練中心雖云來年中可啟用，但馬...

2017-07-28