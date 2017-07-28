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﻿Google街景圖 發現已故親人蹤影

2017-07-28 列印
　　Google街景圖不時出現千奇百怪的圖片，近日再有人從中發現已故親人蹤影！已移居美國的英國女子昂德希爾（Denise Underhill），早前突然心血來潮，希望看看在一年半前逝世的母親特頓（Beryl Turton）故居現況，遂搜尋Google網上地圖，街景圖湊巧呈現了亡母當年在故居花園，正手持藍色水壺淋花的畫面，令昂德希爾感到難以置信，非常驚喜。
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