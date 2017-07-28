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﻿日本地鐵播出 《胡桃夾子》近40分鐘

2017-07-28 列印
　　繁忙的日本地下鐵行駛期間竟播放悠揚的古典樂。日本地下鐵日比谷線一架13000系列車，周一（二十四日）下午約四時，車廂內突然響起《胡桃夾子》中的「Waltz of the Flowers」樂曲，並重複播放近四十分鐘。在樂曲映襯下，車長亦透過車內廣播說，「現在車廂正因不明原因正在播放音樂，下一個站是……」連車長也不能關掉音樂。多名乘客拍下影片並上載至社交網站Twitter，有上載的網民形容「感覺好像去了迪士尼樂園」，引起網民熱議。事後據日本傳媒引述東京地下鐵發言人解釋，該列車設置錯誤，沒有將狀態由「活動用」改回「營業用」才導致事件發生。



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